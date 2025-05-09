Власти ЛНР завели двигатель танка Т-34 времен войны. Видео

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Т-34 признан лучшим танком Великой Отечественной войны
Т-34 признан лучшим танком Великой Отечественной войны Фото:
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Военная комендатура ЛНР провела работы по восстановлению мемориального танка Т-34 у мемориала «Острая Могила». Глава ЛНР Леонид Пасечник лично осмотрел отреставрированный памятник, сообщил корреспондент ТАСС.

«Танк уникальный. Именно по этой причине он сегодня и завелся», — передает ТАСС слова главы республики. Он добавил, что после заправки и технического обслуживания боевая машина смогла завестись. Двигатель остался родным, времен Великой Отечественной войны. 

Военный комендант ЛНР Эдуард Скворцов доложил о проведенных работах, которые включали покраску и ремонт топливной системы. Замкомандира роты Иван Филатов подтвердил, что памятник продолжает работать, несмотря на возраст.

Луганский Т-34 имеет уникальную историю — его приобрел для приемного сына-танкиста председатель колхоза Яков Шульга, продавший все имущество и получивший помощь от колхозников. Экипаж этого танка под командованием Ивана Кисенко прошел от Венгрии до Дальнего Востока, дважды был подбит, а в 1968 году машину опознали по табличке с трогательной надписью: «От отца Шульги — сыну Кисенко». Как подтвердили в Военной комендатуре, этот памятник участвовал в восьми стратегических операциях Великой Отечественной войны, сохранив боеспособность до наших дней.

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Военная комендатура ЛНР провела работы по восстановлению мемориального танка Т-34 у мемориала «Острая Могила». Глава ЛНР Леонид Пасечник лично осмотрел отреставрированный памятник, сообщил корреспондент ТАСС. «Танк уникальный. Именно по этой причине он сегодня и завелся», — передает ТАСС слова главы республики. Он добавил, что после заправки и технического обслуживания боевая машина смогла завестись. Двигатель остался родным, времен Великой Отечественной войны.  Военный комендант ЛНР Эдуард Скворцов доложил о проведенных работах, которые включали покраску и ремонт топливной системы. Замкомандира роты Иван Филатов подтвердил, что памятник продолжает работать, несмотря на возраст. Луганский Т-34 имеет уникальную историю — его приобрел для приемного сына-танкиста председатель колхоза Яков Шульга, продавший все имущество и получивший помощь от колхозников. Экипаж этого танка под командованием Ивана Кисенко прошел от Венгрии до Дальнего Востока, дважды был подбит, а в 1968 году машину опознали по табличке с трогательной надписью: «От отца Шульги — сыну Кисенко». Как подтвердили в Военной комендатуре, этот памятник участвовал в восьми стратегических операциях Великой Отечественной войны, сохранив боеспособность до наших дней.
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