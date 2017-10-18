15:32 18 октября 2017 0

На сцене фестиваля 15 октября стояли известные российские артисты Фото: gigarama.ru

Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в эти дни в Сочи, опубликовали масштабную панорамную фотографию с праздничного концерта. Изображение, доступное по ссылке, позволяет с детальной точностью рассмотреть участников фестиваля, которые приехали из более чем 100 стран мира, и крутить картинку на 360 градусов.

Фото было сделано во время открытия 15 октября. С приветственным словом на форуме выступал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что «наша страна гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи», и напомнил, что это было в 1957 и в 1985 годах, пишет Regnum.

В огромном ледовом дворце «Большой» разместилось несколько десятков тысяч человек. На сцене Сергей Лазарев, Дима Билан, Александр Панайотов и Юлия Паршута. Справа от сцены мультимедиа-экраны, а прямо за ними оркестр. Технология позволяет «долететь» до самого края дворца и рассмотреть каждого, кто в эти дни почувствовал себя в Сочи как дома.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сравнил молодежный фестиваль с Зимними Олимпийскими Играми 2014 года. Точно такая же праздничная атмосфера царила в городе тогда, заявил он, пишет «Национальная служба новостей».