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19 октября 2017
Главные новости Москвы
22:29  19 октября 2017 0

Волонтеры Фестиваля молодежи рассказали о главных интересах участников

Экскурсии для участников региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Екатеринбург, всемирный фестиваль молодежи и студентов, молодежный фестиваль
В организации фестиваля принимают участие около пяти тысяч волонтеровФото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналисты выяснили у волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который сейчас проходит в Сочи, с какими вопросами к ним наиболее часто подходят участники. Оказалось, что в основном гости форума просят помочь в навигации по площадкам, интересуются, откуда приехал доброволец, и просят немного рассказать об их регионе

В организации фестиваля принимают участие около пяти тысяч волонтеров из разных стран, пишет ТАСС. Они говорят на разных языках и всегда готовы помочь участникам. Волонтеры рассказали, что в день, на одного добровольца приходится более 100 человек, обратившихся за помощью.

«Самый распространенный вопрос — это, конечно, где что находится и как пройти до нужной им аудитории, где выставки, где можно перекусить», — рассказала изданию волонтер, студентка из Ростова Полина Чубаркина. Иногда участники фестиваля просят добровольцев сделать фото. «Интересуются также, откуда я приехала, и просят рассказать про республику», — добавила волонтер из Дагестана Асият Цургулова.

66-летний волонтер Александр Базаров из Белгородской области рассказал, что его спрашивали о том, почему стадион в Сочи называется «Фишт» (в честь одноименной горной вершины), и удивляются возрасту добровольца. «Лично у меня спрашивают иногда — а разве берут в таком возрасте в волонтеры? Очень удивляются. У меня за плечами две универсиады, четыре олимпиады, я двукратный олимпийский факелоносец», — рассказал Базаров. Волонтеры отмечают, что на фестивале царит неформальная обстановка.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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