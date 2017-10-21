Главный украинский националист устроил стрельбу возле метро в Киеве

Лидер запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский стал участников конфликта со стрельбой возле станции метро «Академгородок».
Сообщение о выстрелах в районе метрополитена поступило в дежурную часть в 16:15 в субботу, 21 октября. Как выяснилось, у лидера движения, который был вместе с супругой, возникла перепалка с неизвестным. После этого Коханивский несколько раз выстрелил в оппонента, пишет «Интерфакс».
Пострадавшему оказали помощь на месте ЧП, после чего обоих мужчин доставили в полицию для разбирательства. На месте ссоры найдены травматический пистолет и стреляные гильзы калибра 9 мм.
Ранее Коханивский отметился призывами разогнать участников акции «Бессмертный полк» в Киеве и сжигать принадлежащие украинскому президенту Петру Порошенко магазины компании «Рошен», сообщал ресурс «Русская планета».