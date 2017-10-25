22:33 25 октября 2017 0

Целое тело на черном рынке США стоит 3-5 тысяч долларов Фото: Pixabay

Агентство Reuters купило человеческие останки для расследования о черном рынке по торговле человеческими органами в США. Журналистам понадобилась недолгая переписка по электронной почте, чтобы приобрести две человеческие головы и шейные позвонки, передает TJ.

Журналисты нашли 34 действующих торговца органами в рамках своего расследования. В основном они работают под прикрытием коммерческих организаций. По оценкам Reuters, в период с 2011 по 2015 год торговцы черного рынка в США продали по меньшей мере 50 тысяч тел, а это примерно 182 тысячи органов. Стоимость целого тела составляет 3-5 тысяч долларов, отдельные части стоят несколько сотен долларов.

Над телами и органами проводят исследования либо используют их для обучения хирургов в университетах. Владелец одного из похоронных бюро поделился с Reuters, что многие люди добровольно жертвуют тела своих умерших родственников на исследования или подготовку специалистов, чтобы те могли спасти другие жизни. Либо объясняют это тем, что у них нет денег на достаточно пышные похороны. За такие сделки похоронные бюро получают от торговцев органами от 300 до 1400 долларов.

В расследовании журналисты Reuters также выяснили, что торговцы хранят многие останки или производят забор тканей неправильным образом. Сами же они предпочитают, чтобы их называли «банк для органов, которые не пересаживают». Многие настаивают на том, что не продают органы, а просто берут «плату» за услуги.

Reuters заявляет, что купленные для расследования части тела «никогда не использовались журналистами». После покупки их направили в университет в Миннесоте.