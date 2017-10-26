04:28 26 октября 2017 0

МИД РФ ответил на обвинения Запада после голосования Совбеза ООН Фото: White House/Wikipedia

Блокирование в Совбезе ООН попыток России добиться реакции на преступления с химоружием в Сирии, фактически является поддержкой террористов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«В МИД России ожидали, что сразу после применения 24 октября вето по проекту резолюции США о продлении мандата Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН (СМР) со стороны представителей ряда западных стран последуют резкие выпады в наш адрес. Степень их беспардонности зашкаливает», — говорится в документе.

Российские дипломаты припомнили Соединенным Штатам заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, утверждавшей, что Москва «одобряет использование режимом Асада химического оружия против невинных женщин и детей», а спецпредставитель США в ООН Ники Хэйли заявила, что Москва «в очередной раз приняла сторону диктаторов и террористов, использующих химическое оружие».

«Характерно, что все попытки России на протяжении последних лет добиться реакции СБ ООН на преступления террористов с использованием химоружия всякий раз жестко блокировались западной „тройкой“. Это граничит с откровенным покрывательством террористов. Вопреки лживым заявлениям, звучавшим из Вашингтона, Лондона и ряда других столиц, нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг СМР. Его нынешний мандат истекает только 16 ноября», — отмечают в МИД РФ.



Во вторник, 24 октября, Россия и Боливия заблокировали проект резолюции Совбеза ООН о продлении расследования химатак в Сирии. Документ, основанный на данных сирийской оппозиции, поддержали 11 государств. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что прежде для принятия документа необходимо дождаться результатов расследования инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля.