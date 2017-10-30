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30 октября 2017
15:36  30 октября 2017 0

«Первый» переманил Летучую из-за «хайпа» вокруг воронежской больницы. Стало известно название ее нового шоу

Церемония вручения Народной премии Е1.RU. Екатеринбург, летучая елена
Елену Летучую из «Ревизорро» переманили на первую кнопкуФото: Дарья Попова © URA.RU

Телеведущая Елена Летучая перейдет на «Первый канал» после успеха ее сюжета про больницу в Воронеже. Как рассказал собеседник агентства, близкий к топ-менеджменту канала, руководство Первого обратило внимание на Летучую, когда оценило популярность «рейда» Елены Летучей по Воронежской больнице №2.

«Вышла ее история про Воронеж. Мы выпустили об этом репортаж, оценили хайп и сделали ей предложение, поскольку на „Пятнице“ она давно не задействована. А Иван Ургант в этой истории совершенно ни при чем», — рассказал источник «URA.RU».

Напомним, 3 октября телеведущая сняла репортаж об антисанитарных условиях в воронежской больнице. Это был экспромт. Летучая проводила мастер-класс по социальной журналистике в Воронеже, на котором одна из его участниц пожаловалась на местное медучреждение. История получила отклик у зрителя и побудила телевизионщиков предложить Летучей площадку для нового шоу.

Проект на Первом будет называться «Летучий отряд», подтверждает пресс-служба канала.

«Елена соберет команду единомышленников, готовых научить зрителей канала бороться за свои права.

За помощью к Елене может обратиться каждый, выложив своё видео, а также написав письмо на сайт Первого канала или в социальные сети с хэштегом #летучийотряд. Каждую неделю проект будет разбирать одно из этих обращений», — говорится в сообщении «Первого».

Сама телеведущая надеется, что ее программа будет полезна телезрителям.

«Я очень рада тому, что теперь, когда за моей спиной такая сила, как главный канал страны, я смогу помогать людям в действительно сложных жизненных ситуациях. Я хочу рассказать телезрителям о том, что безвыходных ситуаций нет и каждую проблему можно и нужно решать», — прокомментировала Елена Летучая новость о своем появлении на «Первом».

Летучая прославилась, как ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница». Девушка проверяла качество работы ресторанов и гостиниц по всей стране. Нередко во время съемок Летучая сталкивалась с агрессией со стороны сотрудников заведений, где шла проверка.

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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