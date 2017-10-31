После задержания сына глава МВД Украины отозвал полицейских с Майдана

22:29 31 октября 2017 0

Арсен Аваков открыто поддержал митингующих и потребовал создания антикоррупционного суда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава МВД Украины Арсен Аваков возмущен обвинениями в коррупции в адрес его сына. После его ареста он сделал заявление, что намерен отстаивать честь семьи в суде. Что еще важнее, он при этом признался в поддержке требований митингующих на Майдане.

«Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде», — цитирует RT запись Арсена Авакова в его Facebook.

Ранее представители Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к сыну главы МВД Украины. Как оказалось, Александр Аваков является фигурантом в «деле о рюкзаках», сообщает Nation News.

В 2015 году МВД Украины купило у ООО «Днипровенд» 5 тысяч рюкзаков для нужд полиции. Стоимость контракта составила 14,5 миллиона гривен. Еще один контракт на покупку 1 тысячи рюкзаков за 2,1 миллиона гривен был заключен с ФЛП «Плигачов». В июле текущего года в украинских СМИ было опубликовано журналистское расследование, согласно которому обе фирмы подконтрольны главе МВД Арсену Авакову и могут принадлежать одному из его сыновей.

Вместе с Александром Аваковым представители Национального антикоррупционного бюро задержали также бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Интернет-пользователи высказывают предположения, что задержание сына может стать своеобразной местью Арсену Авакову за бездействие полиции во время «Михомайдана».

В своем заявлении по факту задержания сына глава МВД Украины заявил, что поддерживает требование протестующих в эти дни на Майдане о создании в стране специального антикоррупционного суда. «Моя позиция по антикоррупционному суду неизменна — он должен быть быстро и быть компетентным! А вот баланс независимости и незаангажированности в молодых антикоррупционных органах должен быть восстановлен. И — убежден — мы сможем это сбалансировать!» — пишет Арсен Аваков. Кроме того, он распорядился снять оцепление полиции, дежурившее на площади.