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12 ноября 2017
17:39  12 ноября 2017 0

Банк в Австрии ограбили по законам гангстерского кино

Клипарт, мошенник, бандит, вор, взломщик, грабитель, воровство
Ограбление сравнили с сюжетом фильма «Мужские разборки» 1955 годаФото: depositphotos.com © URA.RU

В подвале РайффайзенБанка в Вене неизвестные вскрыли десять сейфов Nobelbank. Преступники смогли проникнуть в помещение 9 ноября около 18:00, однако об этом стало известно только сейчас.

Один или несколько человек пробрались в подвал, несмотря на высокие меры безопасности. При этом банк расположен рядом с министерством иностранных дел, передает oe24. Клиентов банка не проинформировали об ограблении.

По словам представителя банка Михаэлы Штефан, полиция была в курсе инцидента и начала расследование. Известно, что правоохранители заметили подозрительные повреждения в комнате с сейфами. По одной из версий, грабитель изначально пришел в банк в качестве клиента. Ущерб пока неизвестен, однако предполагается, что в сейфах хранились драгоценности и «пятизначные суммы».

В австрийских СМИ произошедшее сравнили с сюжетом классического фильма об ограблении «Мужские разборки» 1955 года.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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