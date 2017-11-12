Банк в Австрии ограбили по законам гангстерского кино

В подвале РайффайзенБанка в Вене неизвестные вскрыли десять сейфов Nobelbank. Преступники смогли проникнуть в помещение 9 ноября около 18:00, однако об этом стало известно только сейчас.
Один или несколько человек пробрались в подвал, несмотря на высокие меры безопасности. При этом банк расположен рядом с министерством иностранных дел, передает oe24. Клиентов банка не проинформировали об ограблении.
По словам представителя банка Михаэлы Штефан, полиция была в курсе инцидента и начала расследование. Известно, что правоохранители заметили подозрительные повреждения в комнате с сейфами. По одной из версий, грабитель изначально пришел в банк в качестве клиента. Ущерб пока неизвестен, однако предполагается, что в сейфах хранились драгоценности и «пятизначные суммы».
В австрийских СМИ произошедшее сравнили с сюжетом классического фильма об ограблении «Мужские разборки» 1955 года.