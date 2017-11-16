Медведев поручил проблемным авиакомпаниям страховать пассажиров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился разработать меры по поддержке проблемных авиационных компаний. Он поручил подготовить предложения по созданию системы финансирования вывоза пассажиров, которые из-за проблем своего перевозчика застряли за границей.
В частности, его распоряжение было направлено в министерство транспорта, министерство финансов и авиакомпанию «Аэрофлот». Как отмечается на сайте кабинета министров, эти предложения должны быть представлены к 22 ноября.
В правительстве также назвали один из вариантов такой системы финансирования, передает kp.ru. Ей может стать компенсационный фонд, который будет формироваться в соответствии с обязательным страхованием гражданской ответственности перевозчика или за счет налогов, которые «Аэрофлот» собирает с иностранных авиакомпаний за пролет над российской территорией.
Ранее российские авиакомпании обязали платить компенсации пассажирам до шести млн рублей. Поправки в законодательстве регулируют порядок предъявления к авиакомпаниям требований о компенсации в случаях отмены или задержки рейсов, утери или повреждения багажа, причинения вреда здоровью или смерти пассажира.