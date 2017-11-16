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16 ноября 2017
13:08  16 ноября 2017 0

Медведев поручил проблемным авиакомпаниям страховать пассажиров

Клипарт. Екатеринбург, аэрофлот
«Аэрофлот» поучаствует в разработке системы финансирования вывоза пассажировФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился разработать меры по поддержке проблемных авиационных компаний. Он поручил подготовить предложения по созданию системы финансирования вывоза пассажиров, которые из-за проблем своего перевозчика застряли за границей.

В частности, его распоряжение было направлено в министерство транспорта, министерство финансов и авиакомпанию «Аэрофлот». Как отмечается на сайте кабинета министров, эти предложения должны быть представлены к 22 ноября.

В правительстве также назвали один из вариантов такой системы финансирования, передает kp.ru. Ей может стать компенсационный фонд, который будет формироваться в соответствии с обязательным страхованием гражданской ответственности перевозчика или за счет налогов, которые «Аэрофлот» собирает с иностранных авиакомпаний за пролет над российской территорией.

Ранее российские авиакомпании обязали платить компенсации пассажирам до шести млн рублей. Поправки в законодательстве регулируют порядок предъявления к авиакомпаниям требований о компенсации в случаях отмены или задержки рейсов, утери или повреждения багажа, причинения вреда здоровью или смерти пассажира.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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