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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
04:49  01 декабря 2017 0

В России изобрели электросамолеты с вертикальным взлетом и посадкой

Разработчики решили отказаться от схемы с изменяемым вектором тягиФото: Wikimedia Commons

Уникальные летательные аппараты — электросамолеты с вертикальным взлетом и посадкой — разработала частная российская компания. Машины, которые обещают быть маневренными и экономичными, начнут испытывать через три года.

Аппарат, рассчитанный на перевозку четырех человек, сможет перемещаться на дальность до 100 км на одно зарядке. Предполагается, что машина, способная взлетать и садиться на необорудованных площадках, будет интересна не только коммерческих перевозчикам, но и военным, пишут «Известия».

По словам руководителя проекта, Михаила Нуриджанова, главное и самое важное отличие проекта от пока малонадежной конвертопланной схемы заключается в использовании двух групп электродвигателей. Одни будут отвечать за отрыв от земли и набор высоты, а другие — обеспечивать полет в горизонтальной плоскости.

Затраты на эксплуатацию разрабатываемого электросамолета также будут существенно ниже, чем на конвертоплан или вертолет и сопоставим с автотранспортом, считают эксперты. В перспективе данный тип летательного аппарата может забрать на себя часть автомобильного трафика.

Впрочем, Россия не является пионером в данной области. За рубежом разрабатывается несколько проектов самолетов вертикального взлета и посадки. Разработки, в частности, ведут гиганты разрабатывают концерны Airbus и Boieng.

Евгений Александров
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