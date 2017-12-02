Трамп прокомментировал слухи о смене госсекретаря США

02:27 02 декабря 2017 0

Дональд Трамп назвал новости о смене госсекретаря США ложными Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон готовится оставить пост. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«СМИ спекулировали на тему того, что-либо я уволил Рекса Тиллерсона, либо он скоро уходит — ложные новости! Он не уходит, и хотя у нас есть разногласия по определенным вопросам, мы хорошо работаем вместе, и Америку вновь очень уважают», — написал глава государства.

В четверг, 30 ноября, появилась информация, что глава ЦРУ Майк Помпео в ближайшем будущем может сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США. Освободившееся место в силовом ведомстве при этом, как сообщило RT, якобы займет лояльный Трампу республиканский сенатор от штата Арканзас Том Коттон.