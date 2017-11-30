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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:39  30 ноября 2017 0

Глава ЦРУ готовится стать вторым человеком в США. Его заменит лояльный Трампу сенатор

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Белом доме ждут громкую отставкуФото: Ксения Сальникова © URA.RU

В ближайшее время глава ЦРУ Майк Помпео может сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США.

Освободившийся пост главы Центрального разведывательного управления в свою очередь займет лояльный нынешнему президенту Дональду Трампу республиканский сенатор от штата Арканзас Том Коттон, пишет RT.

Как уже сообщало «URA.RU», непростые отношения между президентом Дональдом Трампом и Рексом Тиллерсоном вновь резко ухудшились из-за саботажа главой Госдепа поездки в Индию делегации во главе с дочерью президента Иванкой. Кроме того, Тиллерсон публично поставил под сомнения успехи в борьбе с запрещенным в РФ Исламсикм государством. По его мнению, окончательная победа над этой террористической организацией невозможна, напоминает «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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