21:39 30 ноября 2017 0

В Белом доме ждут громкую отставку Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

В ближайшее время глава ЦРУ Майк Помпео может сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США.

Освободившийся пост главы Центрального разведывательного управления в свою очередь займет лояльный нынешнему президенту Дональду Трампу республиканский сенатор от штата Арканзас Том Коттон, пишет RT.

Как уже сообщало «URA.RU», непростые отношения между президентом Дональдом Трампом и Рексом Тиллерсоном вновь резко ухудшились из-за саботажа главой Госдепа поездки в Индию делегации во главе с дочерью президента Иванкой. Кроме того, Тиллерсон публично поставил под сомнения успехи в борьбе с запрещенным в РФ Исламсикм государством. По его мнению, окончательная победа над этой террористической организацией невозможна, напоминает «Национальная служба новостей».