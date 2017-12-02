Генпрокурор Чайка по поручению Путина проверит закон о митингах

Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору РФ Юрию Чайке провести анализ законодательства в области прав граждан на мирные собрания без оружия, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.
Предоставить доклад Чайка должен до 15 февраля следующего года. Вместе с тем Верховному суду к этому же времени необходимо обобщить практику, связанную с рассмотрением дел о правонарушениях при организации и проведении публичных мероприятий. Ответственным за исполнение назначен генпрокурор.
Отметим, что поручения были даны по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, который прошел 30 октября. В ходе той же встречи президент сообщил, что иностранцы целенаправленно собирают биоматериал россиян, передавало РТ.