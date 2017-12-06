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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:09  06 декабря 2017 0

Следователи арестовали рояль за 5 млн по делу Серебренникова. «Играть на нем запрещено»

Новый Уренгой — Сеяха — Яр-Сале - командировка Кобылкина, музыка, рояль
Рояль располагался в «Гоголь-центре» (фото из архива)Фото: Андрей Загумённов © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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В рамках уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в причастности к хищению бюджетных средств, арестован рояль, который располагался в «Гоголь-центре». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого, Дмитрия Харитонова.

«В рамках дела арестован рояль. Играть на нем запрещено», — уточнил он. Стоимость музыкального инструмента составляет пять миллионов рублей, подчеркнула Ксения Карпинская. Она является адвокатом, представляющим интересы Алексея Малобродского, генерального продюсера «Седьмой студии».

Ранее стало известно, что имущество Серебренникова арестовано. Как передает «Национальная служба новостей», соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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