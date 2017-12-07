05:56 07 декабря 2017 0

Легендарная картина Эльдара Рязанова два года была запрещена на территории Украины ФОТО: скрин YouTube

Знаменитая кинокомедия российского режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» возвращается на телеэкраны Украины после двухлетнего перерыва. Основанием для разрешения стал юридический казус: картина вышла в свет задолго до принятия закона об угрозе национальной безопасности страны.

Глава Госкино Украины Филипп Ильенко разъяснил нюансы по поводу принятого в 2015 году запрета к показу фильмов, над которыми работали люди, попавшие в список опасных для Украины персон. Причиной запрета «Иронии судьбы» стало то, что в кинокартине снялась актриса Валентина Талызина: она подписала письмо в адрес президента России в поддержку воссоединения Крыма с РФ.

«В законе сказано, что картина может быть запрещена к показу, если один из участников фильма включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, но в законе есть и определение, кто такой «участник фильма», — цитирует «Life.ru» слова Ильенко.

Под «участником фильма» подразумевается физическое лицо, которое работало над фильмом после 1991 года, поэтому киноленте Рязанова ничего не грозит: картина вышла на экраны в 1975 году.

Отмечается, что уже в предстоящие новогодние праздники легендарная комедия будет вновь показана на одном из украинских телеканалов.