Тиллерсон рассказал о «хорошем диалоге» с Лавровым

07:31 08 декабря 2017 0

Глава Госдепартамента США не стал раскрывать деталей переговоров с главой МИД России Фото: wikimedia.org

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон остался доволен переговорами с главой МИД России Сергеем Лавровым. Говоря об итогах встречи, американский дипломат подчеркнул, что единственным разногласием между странами является украинский вопрос.

«Я не буду вам говорить, чего мы достигли. Если мы сможем достичь прогресса, он у нас будет. У нас был хороший диалог. У нас была кооперация. Пока ничего не решили. Нельзя это решить одной встречей», — цитирует Тиллерсона РБК.

По словам главы Госдепартамента США, Белый дом по-прежнему заинтересован в нормализации отношений с Москвой, однако этому препятствует позиция России по Крыму. Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает «оккупацию и аннексию» полуострова. В беседе с журналистами госсекретарь США добавил также, что вопрос о введении миротворческого контингента ООН на юго-восток Украины пока не решен.



Ранее президент США Дональд Трамп опроверг слухи о смене главы Госдепартамента. Трамп назвал информацию о возможной отставке Тиллерсона «ложными новостями», добавив, что дипломат продолжит свою работу, несмотря на разногласия с главой государства по ряду вопросов.