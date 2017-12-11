Выборы президента России превратят в праздник

Кремль дал регионам установку превратить выборы президента РФ в праздник, чтобы повысить явку. В день голосования должны пройти ярмарки, культурные и спортивные мероприятия.
Об этом говорили на кремлевском семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, который прошел с 29 ноября по 2 декабря в Подмосковье, утверждают источники РБК. При этом конкретных установок, что именно делать на участках, регионам не давали. Собеседники издания, близкие к администрации президента, пояснили, что речь идет о выступлениях творческих коллективов, продаже еды и товаров.
Участникам семинара также предложили привлечь граждан проведением опросов в день голосования. Кроме того, прозвучала идея организовывать на избирательных участках комнаты для детей, чтобы облегчить жизнь родителям. Присутствующим в том числе показали фото участка, украшенного воздушными шариками, отметил один из источников. Также регионам дали установки провести голосование чисто и прозрачно. При этом тема явки на семинаре не поднималась.
Как писало «URA.RU» ранее, 19 декабря Заксобрание Среднего Урала готово одобрить предложение о проведении референдума, на котором поднимут вопрос о переименовании Свердловской области. Организаторы политического проекта намерены повысить явку на выборах президента РФ за счет вовлечения избирателей в обсуждение давно назревшего вопроса и создать необходимые условий для визита в регион патриарха Кирилла.