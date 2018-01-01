00:24 01 января 2018 0

Глава кабинета министров надеется, что 2018 год откроет для россиян новые возможности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал россиянам новых возможностей и исполнения желаний в 2018 году. Текст новогоднего обращения опубликован на официальном сайте кабмина.



«Уже совсем скоро Новый год. Я надеюсь, что он откроет для каждого из нас новые возможности и позволит добиться успехов в наших начинаниях. И конечно, пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов», — говорится в обращении главы правительства России.



Медведев также выразил надежду, что теплота общения в праздничные дни, проведенные в кругу близких, наполнит россиян положительной энергией, а новый год оправдает все надежды и принесет благополучие и радость в каждую семью.«Примите мои искренние пожелания здоровья и счастья, пусть все будет хорошо!» — добавил премьер.



Ранее президент России Владимир Путин в ходе традиционного видеообращения также пожелал россиянам исполнения желаний, отметив, что трудности, пережитые в 2017 году, сплотили жителей страны. «Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас», — обратился к россиянам глава государства.