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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
00:24  01 января 2018 0

«Пусть все будет хорошо». Медведев пожелал россиянам новых возможностей в 2018 году

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Глава кабинета министров надеется, что 2018 год откроет для россиян новые возможностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал россиянам новых возможностей и исполнения желаний в 2018 году. Текст новогоднего обращения опубликован на официальном сайте кабмина.

«Уже совсем скоро Новый год. Я надеюсь, что он откроет для каждого из нас новые возможности и позволит добиться успехов в наших начинаниях. И конечно, пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов», — говорится в обращении главы правительства России.

Медведев также выразил надежду, что теплота общения в праздничные дни, проведенные в кругу близких, наполнит россиян положительной энергией, а новый год оправдает все надежды и принесет благополучие и радость в каждую семью.«Примите мои искренние пожелания здоровья и счастья, пусть все будет хорошо!» — добавил премьер.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе традиционного видеообращения также пожелал россиянам исполнения желаний, отметив, что трудности, пережитые в 2017 году, сплотили жителей страны. «Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас», — обратился к россиянам глава государства.

Сергей Макеев
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