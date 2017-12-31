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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости 
19:03  31 декабря 2017 3

Владимир Путин в новогоднем поздравлении пожелал россиянам перемены к лучшему. ВИДЕО

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
«Каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником», — заметил Владимир ПутинФото: Владимир Андреев © URA.RU

В новогоднем поздравлении, которое уже услышали жители Дальнего Востока, президент Владимир Путин рассказал о том, что верит: все загаданное в новогоднюю ночь исполнится.

Президент отметил, что пережитые трудности сплотили россиян. «Особые поздравления» президент адресовал тем, «кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда».

«Мы верим, что все загаданное в эти минуты сбудется», — отметил Владимир Путин и добавил, что перемены «обязательно» случатся, если всегда помнить о родителях и «ценить каждую минуту, проведенную с ними», «если будем больше понимать своих детей» и поддерживать тех, кто рядом.

«Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас», — обратился к россиянам Путин. В заключении речи он пожелал «мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной».

Татьяна Жаткина
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