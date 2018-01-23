Татарский певец извинился за прорубь в виде полумесяца

02:24 23 января 2018 0

Музыкант принес извинения своим подписчикам ФОТО: Личная страница в Instagram Зульфата Зиннурова

Татарский певец Зульфат Зиннуров принес свои извинения за крещенскую прорубь в виде полумесяца. Видеозапись ставшая поводом для скандала в социальных сетях, была удалена автором.

Как сообщает Life.ru, часть пользователей обвинила артиста в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни. И несмотря на то, что другая часть поддержала его, призвав отбросить предрассудки и жить в мире и согласии, певец предпочел извиниться перед подписчиками и удалить запись.

Напомним, музыкант опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он с друзьями вырезает бензопилами прорубь в виде полумесяца. «Мы, мусульмане, подумали-подумали и решили: пусть будет в форме полумесяца. Приехавшие из Финляндии и Китая подумают, что так и должно быть. Всех христиан с праздником», — с улыбкой говорит на видео сам Зиннуров.

Как ранее сообщало «URA.RU», пост набрал свыше 3 тысяч лайков и несколько сот комментариев. Само видео, удаленное из Instagram, впрочем, успело распространиться по Сети и доступно для просмотра, например, в Youtube.