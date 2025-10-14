Алиханов: вступление в силу закона о локализации такси переноситься не будет

Закон о локализации такси вступит в силу, как и планировалось, срок его введения переноситься не будет. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
«Это президентский законопроект. Он пока еще не вступил в силу и принят не так давно. Нет смысла сейчас говорить о переносе сроков», — сказал Алиханов, отвечая на соответствующей вопрос. Его слова приводит РИА Новости.
Алиханов напомнил критерии для такси. Это уровень локализации, перезаключение СПИК в определенные сроки, отдельное решение правительства. По словам Алиханова, в предложениях по реализации закона Минпромторг будет исходить в первую очередь от уровня локализации автомобилей.
Закон, устанавливающий требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси, в конце мая подписал президент России Владимир Путин. Нововведение заработает с 1 марта 2026 года. В начале октября Минпромторго опубликовал список автомобилей, соответствующих требованиям нового закона. В перечень, в частности, вошли, более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Итоговый перечень авто для закупок в таксопарки появится ближе к 1 марта 2026 года.
