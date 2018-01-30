18:32 30 января 2018 0

Снимки олимпийского огня оказались в Сети (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фотографов и репортеров международного информационного агентства Reuters не пустят на церемонию открытия зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. Причиной послужил «слив» фотографий репетиции мероприятия, сообщает Peta Pixel со ссылкой на Yonhap.

Сотрудники Reuters без разрешения опубликовали несколько кадров горящего олимпийского огня, снятого во время репетиции на главном стадионе, чем нарушили строгий запрет для СМИ. После того, как Международный олимпийский комитет и местный организационный комитет выразили протест, агентство удалило фото.

Однако в наказание их лишили права фотографировать и вести репортаж с церемонии открытия Олимпиады, а автора снимков лишили аккредитации на все Игры. Издания предупредили, что будут «применять строгие санкции к медиакомпаниям и их журналистам, которые не соблюдают эмбарго на церемонии открытия и закрытия, как того требует МОК и организационный комитет».

Ранее Международный олимпийский комитет подготовил правила для российских спортсменов на Олимпиаде. Большая часть из них, напоминает «URA.RU», связана с использованием национальной символики и логотипов Олимпийского комитета России, в том числе в соцсетях.