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15 февраля 2018
14 февраля 2018
20:50  14 февраля 2018 5

«Первый канал» отменил показ фильма про Путина после заявления Памфиловой

Визит Медведева на завод Конар Челябинск, первый канал
Руководство «Первого канала» прислушалось к рекомендации ЦИКФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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«Первый канал» отменил показ финальной части многосерийного документального фильма Оливера Стоуна «Путин», посвященного президенту России Владимиру Путину. Как пояснили в пресс-службе телеканала, компания приняла к сведению замечания главы ЦИК Эллы Памфиловой.

«„Первый канал“ принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов. Тем не менее мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИКа. В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку — в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе «Первого канала».

Ранее в ЦИК сообщили, что не нашли нарушений в показе фильма «Путин». Однако глава комиссии Элла Памфилова порекомендовала отложить показ до завершения президентских выборов, напоминает «URA.RU».

Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» снимался на протяжении двух лет. Российский лидер и режиссёр встречались в Кремле, в Сочи, в официальной резиденции президента под Москвой. В ленте использована хроника ключевых событий. Позже Стоун назвал Владимира Путина «истинным сыном России», напоминает «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
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