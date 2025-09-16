Mash: мужчина насмерть забил приятеля-инвалида из-за спора о футболе

Инвалиду был нанесен 170 ударов ножом, указано в посте
Инвалиду был нанесен 170 ударов ножом, указано в посте

Мужчина нанес 170 ударов топором, утюгом и ножом приятелю-инвалиду из-за спора о худшей команде, в которой играл Федор Смолов. Информация была опубликована в новостных telegram-каналах.

«Поклонник футбола забил до смерти своего приятеля-инвалида — в процессе спора о худшей команде, в которой играл Федор Смолов. Колясочник считал, что это „Динамо“ — и получил за это 170 ударов топором, утюгом и ножом», — указано в посте telegram-канала Mash.

Отмечается, что 63-летний москвич, вместе со своим другом инвалидом-колясочником смотрели футбольный матч, участие в котором принимал Смолов. Так завязался спор о худших командах, в которых тот играл. Инвалид-колясочник погиб на месте. Нападавший был задержан. СК Москвы завел уголовное дело за убийство с особой жестокостью.

