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26 февраля 2018
20:15  26 февраля 2018 0

Минобороны Украины заявило, что российские войска несут угрозу всему Черному морю

Первая репетиция юбилейного Парада Победы в Екатеринбурге на 2-ой Новосибирской, т-72, военная техника, танк, тяжелое вооружение
В военном ведомстве Украины подсчитали численность военных на территории КрымаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военная группировка Российской Федерации, сформированная на территории Крымского полуострова, может контролировать зону Черного моря, а также вести операции в северо-западном направлении. Об этом заявил заместитель главы Министерства обороны Украины по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко во время международного форума «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления».

«За последние четыре года Российская Федерация создала на полуострове самодостаточную межведомственную группировку, которая способна вести операции на северо-западном стратегическом направлении. Это позволяет Российской Федерации контролировать зону Черного моря», — заявил Петренко.

По его словам, на территории Крыма Россия развернула армейский корпус, куда входит большое количество военной техники, что, по его данным, может нести «угрозу всему Черному морю», пишет Nation News. По информации украинского политика, сегодня на полуострове базируется свыше 31 тысячи солдат и 40 танков. Ранее народный депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что Украина «поссорилась со всеми соседями» и осталась без друзей. По его словам, это итог внешней политики страны.

Иван Шестак
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