23:44 07 марта 2018 6

Общие расходы штабов кандидатов увеличились до 1,34 млрд рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала данные об избирательных счетах кандидатов в президенты. Сумма расходов выросла на 375 млн рублей с 27 февраля по 5 марта.

Общие расходы штабов увеличились до 1,34 млрд рублей. При этом незначительно выросли и общие доходы — с 1,38 млрд до 1,48 млрд рублей, сообщает РБК.

За семь дней с 27 февраля по 5 марта штаб Владимира Путина потратил более 150 млн рублей — в основном, на агитацию по радио и телевидению. Его доходы выросли всего на 14 тысяч. На счету действующего президента находится 407 млн рублей, но из-за ограничения размера избирательного фонда в 400 млн рублей, лишние деньги вернули отправителям.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский потратил за этот же срок 167,2 млн рублей, обогнав всех остальных кандидатов. По количеству средств на избирательном счету глава ЛДПР на втором месте после Путина: у него 399,4 млн руб.

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский оказался на третьем месте по количеству расходов — более 79,8 млн рублей. Расходы штаба за неделю составили 125 млн рублей.

Самая большая общая сумма средств на счету у Путина, на втором месте — Жириновский, на третьем — Павел Грудинин от КПРФ с 197 млн рублей. Выдвиженец от коммунистической партии к 5 марта потратил почти все средства со своего избирательного счета: у него должно было остаться всего около 933 тысяч рублей. Также немного денег на счету, исходя из суммы доходов и расходов, осталось у выдвиженца от «Коммунистов России» Максима Сурайкина (около 76 тысяч рублей). Меньше всего средств среди кандидатов у Сурайкина (общие доходы составили всего 1,4 млн рублей) и, соответственно, самые низкие расходы — около 1,3 млн рублей.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В списке кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).