Порошенко пообещал ежедневно взыскивать с «Газпрома» по полмиллиона долларов

00:37 13 марта 2018 0

Украина намерена «до копейки» взыскать долг с российского «Газпрома» Фото: пресс-служба президента Украины

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража о компенсации «Нафтогазу» будет обходиться «Газпрому» в полмиллиона долларов.

«В день 0,5 $ млн — цена за невыполнение решения суда. И уверяю вас, что Украина получит всё до копейки. Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в самое ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства», — цитирует RT президента Украины.

По его словам, российская корпорация «Газпром» тянет с выполнением решения суда по выплатам в пользу «Нафтогаза». «Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно. Деньги будут заплачены», — добавил Порошенко.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что активы «Газпрома» за рубежом будут арестованы в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража.