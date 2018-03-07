Премьер Украины Гройсман заявил о возможном аресте активов «Газпрома» за рубежом

22:39 07 марта 2018 0

Гройсман дал поручения украинскому Минюсту и «Нафтогазу» Фото: Владимир Гройсман, Twitter

Активы «Газпрома» за рубежом могут арестовать в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража. Об этом в своем аккаунте Twitter заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Поручил Минюсту скоординировать действия с руководством НАК „Нафтогаз“ о возможном аресте активов „Газпрома“ по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража», — цитирует сообщение политика в соцсети RT. В предыдущем посте Гройсман написал, что «Газпром» должен соответствовать требованиям и арбитража, и антимонопольного комитета Украины, о выплате Киеву штрафа.

Ранее «Газпром» объявил о решении расторгнуть контракты с «Нафтогазом» по поставке и транзиту газа, чтобы за свой счет не решать экономические проблемы Украины. Российская компания уже направила украинской официальное уведомление о начале этой процедуры. Киев при этом не видит оснований для разрыва контрактов и называет такое решение неприемлемым, передавало «URA.RU. Процедура будет осуществляться через Стокгольмский арбитражный суд.