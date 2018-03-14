ЦИК урезал количество избирателей к выборам президента

00:57 14 марта 2018 0

По словам главы ЦИК, более двух миллионов людей удалили из списков избирателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Больше двух миллионов умерших россиян и граждан, учтенных по двум адресам, были удалены из списков избирателей.Таким образом, число избирателей в России может составить 107 млн человек, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Мы сейчас чистим очень серьезно, сейчас заканчиваем. Если все вместе — „двойников“ и „мертвых душ“, по разным другим параметрам, уже более двух миллионов (вычистили)» — заявила Памфилова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она рассказала, что при определении численности избирателей раньше допускался двойной учет, когда людей оставляли в списках и по старому адресу, и по новому. Зачастую тех, кто находится на консульском учете за границей, также учитывали вместе с гражданами России, постоянно проживающими в стране. Причем, иной раз один и тот же избиратель находился в обеих категориях.

К этим выборам ЦИК основательно взялся за работу по уточнению списков избирателей. По данным на 1 января, их численность составляла около 109 млн россиян, а на консульском учете за границей находятся еще 1,9 млн человек.