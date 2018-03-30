12:22 30 марта 2018 0

Страна продолжает переживать боль Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Клип «Ангелы» Максима Фадеева, посвященный трагедии в Кемерове, за сутки собрал рекордное количество просмотров. В комментариях вся Россия и даже зарубежье плачут и выражают соболезнования родственникам погибших.

Песня стала одной из самых востребованных в эти дни в российском сегменте Интернета. Счетчик показывает уже более 530 тысяч скачиваний, сообщает Nation News. Макс Фадеев остается верен своему обещанию, что клип будет находиться в свободном доступе на всех его аккаунтах. Сама песня изначально была написана несколько лет назад для друга, у которого погиб сын, но тот предложил посвятить ее жертвам пожара в «Зимней вишне», напоминает «Федеральное агентство новостей».

В комментариях к ролику поклонники Фадеева пишут, что клип заставляет их плакать. «Мда…слезы, слезы. 45 лет мне. Взрослый парень вроде. Слезы от бессилия идут, от глупости человеческой, от жадной ненасытности людей… Макс, душа плачет… Господи, как же жаль, что всё именно так…искренне соболезную… Самара с вами… После этого произведения душа хочет высказаться, хотя нет — кричать, много… Но на деле только слезы и ком в горле из-за осознания бессилия в этой трагедии и боли», — обсуждают пользователи песню.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В настоящее время следователи расследуют уголовное дело, устанавливают виновных лиц. Уже задержано пять человек, включая руководителя компании, которой принадлежало здание. Кроме того, в мэрии города сегодня проводится опрос сотрудников, причастных к выдаче разрешений.