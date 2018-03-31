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31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Москвы
14:26  31 марта 2018 0

Появились кадры первых секунд эвакуации из «Зимней вишни». «В кинозале все погибли». ВИДЕО

По помещению полз едкий дымФото: «ВКонтакте», «Подслушано Кемерово»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Опубликована запись начала эвакуации людей из кинотеатра кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» 25 марта. На кадрах видно, как люди бегут сквозь дымовую завесу.

На видео, опубликованном в телеграм-канале Lifeshot, потерявший в пожаре супругу, троих детей и сестру Игорь Востриков рассказывает, как посетители бежали из кинозалов. Так, спастись, по его словам, удалось тем, кто был в «синем» зале, а в «красном» все погибли. Камеры сняли, как люди бегут по коридору к выходу, спасаясь от дыма и огня. Вскоре едкий дым окутал все помещение, картинка потемнела и пропала.

Запись подтверждает версию о неработающей сигнализации, отмечает Nation news. На кадрах видно, что все люди, в том числе и сотрудники «Зимней вишни», двигаются хаотично, а по помещению ползет едкий дым, быстро перекрывая видимость. Напомним, пожар 25 марта унес жизни 41 ребенка и 23 взрослых.

Юрий Викторов
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