14:26 31 марта 2018 0

По помещению полз едкий дым Фото: «ВКонтакте», «Подслушано Кемерово»

Опубликована запись начала эвакуации людей из кинотеатра кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» 25 марта. На кадрах видно, как люди бегут сквозь дымовую завесу.

На видео, опубликованном в телеграм-канале Lifeshot, потерявший в пожаре супругу, троих детей и сестру Игорь Востриков рассказывает, как посетители бежали из кинозалов. Так, спастись, по его словам, удалось тем, кто был в «синем» зале, а в «красном» все погибли. Камеры сняли, как люди бегут по коридору к выходу, спасаясь от дыма и огня. Вскоре едкий дым окутал все помещение, картинка потемнела и пропала.

Запись подтверждает версию о неработающей сигнализации, отмечает Nation news. На кадрах видно, что все люди, в том числе и сотрудники «Зимней вишни», двигаются хаотично, а по помещению ползет едкий дым, быстро перекрывая видимость. Напомним, пожар 25 марта унес жизни 41 ребенка и 23 взрослых.