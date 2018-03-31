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31 марта 2018
Главные новости Москвы
17:02  31 марта 2018 0

СК готов потребовать у Австралии выдачи совладельца «Зимней вишни»

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Страшный пожар в торговом центре унес жизни 64 человекФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Предпринимателю Денису Штенгелову, который является совладельцем сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», в скором времени придется давать показания в Следственном комитете России. СК даже готов потребовать у Австралии, где сейчас находится Шенгелов, выдачи бизнесмена. Об этом на встрече с кемеровчанами заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Мы уже предложили ему приехать. Если он считает себя невиновным — пускай приезжает, дает показания, дает объяснения», — приводит слова Бастрыкина Life. При этом председатель СК отметил, что если у следствия будут основания, оно потребует выдачи Шенгелова через «механизм оказания правовой помощи».

Денису Штенгелову, владельцу холдинга «КДВ групп», принадлежит 78% акций ТЦ «Зимняя вишня». Ранее он заявил, что никогда не участвовал в управлении торговым центром, а был одним из инвесторов строительства объекта. После случившейся трагедии Штенгелов заявил о своем желании вернуться в Россию и о готовности выплатить семьям погибших по 3 миллиона рублей.

Холдинг KVD входит в сотню крупнейших частных компаний в России по версии Forbes, ранее сообщало «URA.RU». Сын Штенгелова живет в Австралии, старшая сестра бизнесмена, которая до недавнего времени вела его дела в Швейцарии, также перебралась за океан, а у младшей свой ресторан в Томске.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человек, в том числе 41 ребенок. Фигурантами уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом России, на данный момент является уже семь человек.

Наталья Володина
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