СК готов потребовать у Австралии выдачи совладельца «Зимней вишни»

Предпринимателю Денису Штенгелову, который является совладельцем сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», в скором времени придется давать показания в Следственном комитете России. СК даже готов потребовать у Австралии, где сейчас находится Шенгелов, выдачи бизнесмена. Об этом на встрече с кемеровчанами заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Мы уже предложили ему приехать. Если он считает себя невиновным — пускай приезжает, дает показания, дает объяснения», — приводит слова Бастрыкина Life. При этом председатель СК отметил, что если у следствия будут основания, оно потребует выдачи Шенгелова через «механизм оказания правовой помощи».
Денису Штенгелову, владельцу холдинга «КДВ групп», принадлежит 78% акций ТЦ «Зимняя вишня». Ранее он заявил, что никогда не участвовал в управлении торговым центром, а был одним из инвесторов строительства объекта. После случившейся трагедии Штенгелов заявил о своем желании вернуться в Россию и о готовности выплатить семьям погибших по 3 миллиона рублей.
Холдинг KVD входит в сотню крупнейших частных компаний в России по версии Forbes, ранее сообщало «URA.RU». Сын Штенгелова живет в Австралии, старшая сестра бизнесмена, которая до недавнего времени вела его дела в Швейцарии, также перебралась за океан, а у младшей свой ресторан в Томске.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человек, в том числе 41 ребенок. Фигурантами уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом России, на данный момент является уже семь человек.