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31 марта 2018
Главные новости Москвы
18:15  31 марта 2018 0

Православный публицист заявил, что дети в Кемерове погибли «вовремя». «Убереглись бы они от греха?»

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Православный публицист призвал родителей погибших в Кемерово детей успокоитьсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Православный писатель и публицист Валерий Филимонов призвал скорбящих о жертвах страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове успокоиться, покаяться и помолиться за погибших. Пространное послание Филимонова опубликовано на портале «Русская православная линия».

Публицист в своем обращении назвал кемеровскую трагедию «знаком вразумления всем и каждому». При этом он призвал «не предаваться неутешному сетованию и скорби», а задуматься над тем, что, возможно, Бог «вовремя» призвал к себе «невинные души». «Кто поручится, что дети ваши, если бы жили долее, всегда доставляли бы вам одни только радости и утешение?» — задал вопрос Филимонов, отметив, что теперь дети «чистыми, невинными, как Ангелы» отошли к «Отцу Небесному».

Православный писатель не исключил, что его слова «могут показаться излишне строгими или даже жестокими», но подчеркнул, что в них «божественная правда». Развивая свою мысль он отметил, что никто точно не может сказать, какой была бы «земная участь» погибших детей в «наше смутное время» при «всеобщем развращении»,«убереглись бы они от греха?» «Может, это было для них самым удобным временем для перехода к вечному блаженству» — подытожил Филимонов.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. Огонь был потушен лишь на следующий день. В пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Виктор Жуков
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