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02 апреля 2018
01 апреля 2018
06:21  02 апреля 2018 0

Илон Маск объявил о банкротстве компании Tesla

Миллионер сообщил, что его корпорация целиком и полностью обанкротиласьФОТО: Илон Маск/Instagram

Глава американской компании SpaceX и Tesla Илон Маск в шутку сообщил, что корпорация целиком и полностью обанкротилась, даже несмотря на напряженные попытки заработать денег, в том числе и на распродаже пасхальных яиц. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Tesla обанкротилась… Несмотря на напряжённые попытки заработать деньги, в том числе на продаже пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla признана полным банкротом. Настолько банкротом, что вы даже не поверите», — приводит слова Маска телеканал 360.

Изобретатель подчеркнул, что есть огромное количество глав о банкротстве и его компания собрала их все. Также в сообщении говорится, что Маск был найден в бессознательном состоянии, сидя около транспортного средства Tesla Model 3, окруженный бутылками с «теслакилой», а также со следами от высохших слез на щеках. Таким образом предприниматель решил подшутить над своими подписчиками в честь «дня дурака», который отмечается 1 апреля.

Напомним, подписчики в Twitter попросили Илона Маска удалить страницу компании SpaceX в социальной сети Facebook. Миллиардер признался, что и понятия не имел о существовании аккаунтов своих корпораций, писало RT. Впоследствии он заявил, что удалит и аккаунт Tesla, так как выглядит страница довольно убого.

Александр Черноскутов
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