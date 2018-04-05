В Санкт-Петербурге госпитализирована певица Эдита Пьеха

00:29 05 апреля 2018 0

Артистку срочно доставили в больницу с обострением бронхита ФОТО: Wikipedia

Известная эстрадная певица Эдита Пьеха госпитализирована во вторую городскую больницу Санкт-Петербурга. По словам самой артистки, в больницу она попала с обострением бронхита.

«Ничего страшного. Обострился бронхит, слышите, какой голос, говорить не могу даже. Положили в больницу. Ингаляции, уколы делают», — приводит слова Пьехи «РенТВ». Певица попросила своих поклонники не беспокоиться о ее самочувствии.

Внук исполнительницы, Стас, считает, что случившееся стало осложнением острого респираторного заболевания. «У нее ОРЗ, ее состояние под контролем», — пояснил певец.

Напомним, 18 марта звезду сериала «Сваты» Федора Добронравова срочно доставили в больницу во время гастролей в Светлогорске. Представитель актера предпочла умолчать о причине госпитализации. В Москве также был отменен концерт с участием артиста. Позже стало известно, что Добронравов был госпитализирован с инсультом и ему уже сделали операцию на сердце.