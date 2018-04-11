Медведев рассказал о пенсии своей бабушки

18:17 11 апреля 2018 2

Российский премьер объяснил, что сейчас у российских пенсионеров больше возможностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отвечая на вопросы депутатов о повышении пенсий работающим пенсионерам, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал парламентариям о своей бабушке. На ее примере он напомнил, что в СССР система была менее лояльна к пожилым людям.

«Вчера сидел, вспоминал. В советский период достаточно длительное время, где-то до середины 70-х годов, вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии. Допускалось в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая. Потом вспоминал свою бабушку… Она работала сторожем и получала пенсию 40-50 рублей и зарплату порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя», — цитирует Медведева РИА «Новости». Сейчас, по словам премьера, система гораздо более лояльная к пожилым. Теперь работающие пенсионеры получают свои пенсии вне зависимости от их размера.

Тем временем в правительстве продолжают обсуждать планы о необходимости повышения пенсионного возраста в России. Как заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин, увеличение пенсионного возраста в ближайшие 10 лет является неизбежным хотя бы потому, что за это время вырастет и средняя продолжительность жизни, напоминает «Русская планета».