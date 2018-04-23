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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:09  23 апреля 2018 0

Ежемесячные выплаты при рождении ребенка освободили от НДФЛ

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Власти стремятся повысить рождаемостьФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает ежемесячные выплаты граждан в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а также ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка введены в России с 1 января 2018 года. Выплата равняется размеру прожиточного минимума. Так как господдержка носит социальный характер, закон освобождает эти выплаты от НДФЛ, говорится в документе, опубликованном 23 апреля.

Принятый Госдумой закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении или усыновлении первого и второго ребенка Путин подписал в декабре 2017 года, напоминает RT. Ранее звучало предложение сделать положение семей с четырьмя детьми привилегированным. А именно — платить им из госказны по 100 тысяч рублей в месяц. Идею озвучил демограф Юрий Крупнов.

Наталья Михалева
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