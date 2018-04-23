Ежемесячные выплаты при рождении ребенка освободили от НДФЛ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает ежемесячные выплаты граждан в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РИА «Новости».
Ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а также ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка введены в России с 1 января 2018 года. Выплата равняется размеру прожиточного минимума. Так как господдержка носит социальный характер, закон освобождает эти выплаты от НДФЛ, говорится в документе, опубликованном 23 апреля.
Принятый Госдумой закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении или усыновлении первого и второго ребенка Путин подписал в декабре 2017 года, напоминает RT. Ранее звучало предложение сделать положение семей с четырьмя детьми привилегированным. А именно — платить им из госказны по 100 тысяч рублей в месяц. Идею озвучил демограф Юрий Крупнов.