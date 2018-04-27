На Украине поезд дважды переехал художника, которого приняли за бомжа и не стали спасать

23:08 27 апреля 2018 0

Мужчину не стали спасать из-за инструкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пассажиров напугало равнодушие сотрудников станции Боярка под Киевом. Увидел лежащего на рельсах мужчину, те пустили по нему поезда, заявив, что не могут нарушить инструкцию.

Жуткий случай описывает украинское издание «Факт». Как рассказала журналистам жительница Боярки, ставшая свидетелем этих событий, увидев на рельсах окровавленного мужчину, она обратилась к сотрудникам вокзала с просьбой хотя бы убрать его с путей. Но в кассе ей ответили, что полицию и скорую уже вызвали и трогать тело до их прибытия не имеют права, как и останавливать поезда.

Когда другие прохожие попытались хотя бы накрыть тело, выяснилось, что мужчина еще жив. Тогда его подняли на перрон. Позже стало известно, что пострадавший — киевский художник Сергей Галчанский, член Союза художников Украины. В Боярку он приехал, чтобы навестить могилы родственников. Когда садился на обратную электричку, его толкнули, он оказался на рельсах и, пока пытался выбраться, его переехал поезд. Художник потерял сознание. Пока лежал, по его ногам прошел еще один состав.

Галчанский был в тяжелом состоянии госпитализирован. Он потерял много крови, но врачам все-таки удалось его спасти. Ноги при этом пришлось ампутировать.