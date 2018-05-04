Ученые нашли связь между любовью к сауне и риском инсульта

Финские ученые нашли связь между посещением сауны и риском инсульта. Оказалось, что люди, наиболее часто посещающие парилку, более устойчивы к сердечно-сосудистым заболеваниям.
На протяжении 15 лет исследователи из Университета Восточной Финляндии наблюдали за тремя группами испытуемых. Одни ходили в сауну раз в неделю. Вторые — 2-3 раза, а третьи — каждый день. Выяснилось, что у тех, кто посещал парную семь раз в неделю, риск возникновения инсульта был на 61% ниже, чем у первой группы. Всего в опыте приняли участие 1628 человек в возрасте от 53 до 74 лет.
Ранее ученые заявили, что люди, которые в период полового созревания страдали лишним весом, наиболее склонны к инсульту. Специалисты рассчитали, что у мужчин, чей вес в восьмилетнем возрасте был в пределе нормы, а в 20 лет серьезно ее превышал, вероятность инсульта повышается на 81%, сообщает ИА FlashNord.