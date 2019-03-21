«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась короны. ФОТО

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 19:56
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Семеренко нарушила условия конкурсаФОТО: Instagram/alesiasemerenko

Победительницу конкурса «Мисс Москва — 2018» Алесю Семеренко лишили титула и короны. Она нарушила условия договора.

«Семеренко лишилась короны и титула из-за несоблюдения условий договора», — сообщает издание «Царьград» со ссылкой на организаторов конкурса. Как именно именно нарушила договор Семеренко, не уточняется.

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Так как последнее фото (где я в короне) вызвало некоторые вопросы, хотелось бы ответить по конкурсам Красоты) Да, был конкурс, в котором я занимала и второе и третье место. А в прошлом году в конкурсе «Мисс Россия-2017» вошла в топ-20. Первое никогда не занимала. ???????????Но все ведь впереди? ???? Фото, несколько лет назад в Санкт-Петербурге, оставлю его в своей ленте, почётное 3-е ???? #beautycontest #beautifulgirls #saintpetersburg

Публикация от Алеся Семеренко (@alesiasemerenko)

Подобный инцидент происходит впервые за всю историю конкурса, сообщает издание. Титул «Мисс Москва — 2018» и корона переходят к первой вице-мисс Ксении Паленовой.

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