Семеренко нарушила условия конкурса ФОТО: Instagram/alesiasemerenko

Победительницу конкурса «Мисс Москва — 2018» Алесю Семеренко лишили титула и короны. Она нарушила условия договора.

«Семеренко лишилась короны и титула из-за несоблюдения условий договора», — сообщает издание «Царьград» со ссылкой на организаторов конкурса. Как именно именно нарушила договор Семеренко, не уточняется.

Подобный инцидент происходит впервые за всю историю конкурса, сообщает издание. Титул «Мисс Москва — 2018» и корона переходят к первой вице-мисс Ксении Паленовой.