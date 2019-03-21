Названы автомобили, которые проще всего угнать

Преступники стали реже прибегать к «ручному» взлому и чаще — к дистанционному Фото: depositphotos.com © URA.RU

Автомобили со слабыми электронными системами защиты угонять проще. Британские эксперты представили рейтинг автомобилей, которые легче поддаются угонщикам.

«Преступники стали отдавать предпочтение цифровым методам, пользуясь уязвимостью систем защиты», — сообщают эксперты британского исследовательского центра Thatcham Research. Самым уязвимым оказался автомобиль Suzuki Jimny.

Провалили испытание Ford Mondeo, Kia ProCeed, Hyundai Nexo, Porsche Macan, Lexus UX, Toyota Corolla Hybrid. Благодаря появлению все новых способов и технологий взлома, у преступников есть возможность угнать машину удаленно. Сложнее всего это будет сделать с Audi e-tron, Mercedes-Benz B-Class, Jaguar XE, Land Rover Evoque.

Самой угоняемой машиной в России в 2018 году стали LADA и Toyota, напоминает Nation News. Также часто преступники угоняют Hyundai, Kia и Nissan.