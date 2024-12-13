Умер знаменитый альпинист, который взбирался на Эверест

Скончался советский и российский альпинист Валентин Божуков. Он был восьмикратным чемпионом СССР по альпинизму и мастером спорта международного класса. Божуков также был участником восхождений на Эверест. Он известен как третий человек в истории, покоривший все семитысячники бывшего СССР.
«12 декабря 2024 года в возрасте 91 года ушел из жизни Божуков Валентин Михайлович», — сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России. Там же отметили, что прощание с альпинистом пройдет в Москве 15 декабря в 12:00 по адресу ул. Саляма Адиля, 2/44с12.
Кроме того, Божуков активно занимался разработкой применения жидкого кислорода в альпинистских восхождениях и был одним из пионеров парапланеризма в СССР. Он не только придумал термин «параплан», но и совершил несколько сотен полетов, в том числе с семитысячников.
В 1993 году, в возрасте 60 лет, Божуков установил мировой рекорд, поднявшись за один сезон на три семитысячника и спустившись с них на параплане. Также он — был участником восхождений на Эверест и самым возрастным альпинистом России.
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