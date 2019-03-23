Митрополит призвал сравнять зарплаты чиновников и врачей. «Начнут понимать, как люди живут»

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 17:52
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Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, деньги, финансы, наличные
Зарплаты, как у бюджетников, позволят чиновникам «быть ближе к народу»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что зарплата чиновников должна быть такой же, как у врачей, учителей и других работников бюджетной сферы. Это позволит государственным служащим быть ближе к простым россиянам.

Такое мнение в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» высказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. «Чиновникам надо быть ближе к народу, а эта близость должна прежде всего заключаться в том, что их зарплаты должны соответствовать средним зарплатам бюджетников», — подчеркнул он. «Вот тогда они начнут понимать, как люди живут, и, может быть, начнут думать о том, как повышать зарплаты», — добавил Иларион.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился повысить зарплаты бюджетникам и федеральным служащим. Реальные доходы россиян, тем временем, продолжают падать. Так, рост зарплат в январе снова ушел в минус, а чиновников хотят лишить премий. Их предлагается поощрять нематериально: размещать фото на доске почета или отправлять на обучение.

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