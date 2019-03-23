Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что зарплата чиновников должна быть такой же, как у врачей, учителей и других работников бюджетной сферы. Это позволит государственным служащим быть ближе к простым россиянам.
Такое мнение в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» высказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. «Чиновникам надо быть ближе к народу, а эта близость должна прежде всего заключаться в том, что их зарплаты должны соответствовать средним зарплатам бюджетников», — подчеркнул он. «Вот тогда они начнут понимать, как люди живут, и, может быть, начнут думать о том, как повышать зарплаты», — добавил Иларион.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился повысить зарплаты бюджетникам и федеральным служащим. Реальные доходы россиян, тем временем, продолжают падать. Так, рост зарплат в январе снова ушел в минус, а чиновников хотят лишить премий. Их предлагается поощрять нематериально: размещать фото на доске почета или отправлять на обучение.