Минюст США направил в суд запрос о депортации Бутиной

Суд вынесет приговор россиянке уже 26 апреля Фото: Мария Бутина, Facebook

Россиянка Мария Бутина может быть депортирована из США сразу же после вынесения ей приговора. Соответствующий запрос в суд был направлен Министерством юстиции страны.

«Дата депортации будет зависеть от того, какой приговор будет вынесен Бутиной», — сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информацию американских СМИ. После вынесения приговора и депортации осужденной россиянке запретят въезд, а США на 10 лет.

Приговор Бутиной огласят 26 апреля. Ранее родственники и адвокаты россиянки считали, что депортация может произойти в марте, однако этого не случилось. Сама Бутина в отдельном приложенном заявлении выразила свое согласие с депортацией, передает агентство Nation News.

Россиянка была арестована американскими спецслужбами летом прошлого года по обвинению в незаконной деятельности в качестве российского агента. В ходе судебных разбирательств стало ясно, что американская сторона готова ограничиться минимальным наказанием и депортацией Бутиной, в случае, если та признает вину и пойдет на сделку со следствием.