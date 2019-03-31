Жена Харламова раскрыла 10 неизвестных фактов о супруге

Супруга комика Гарика Харламова Кристина Асмус рассказала десять фактов о своем муже. Список она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Че ж я все про себя-то и про себя? Расширяемся!!! 10 фактов о моем муже из цикла #википедиювпекло», — написала Асмус. Согласно списку, Гарик не пьет алкоголь. Только раз в год на Новый год или День рождения он наливает себе «15 гр. шампанского или чайную ложку коньяка», отметила она.
Оказалось, что прозвище «Бульдог» на самом деле появилось не в Comedy Club, а на канале Муз ТВ, где он вел программу «Три обезьяны». Также упруга юмориста рассказала, что Гарик очень аккуратно водит машину и всегда соблюдает правила дорожного движения.
По словам Кристины Асмус, Харламов может проснуться, включить воду, чтоб начать умываться и опять уснуть. Обычно юморист моет голову в раковине, а выбирая гель для душа, он отдает предпочтение запахами ванили, миндаля и мандарина. При этом он не любит мятные жвачки и конфеты. А заказывая еду на дом или в ресторане, комику нравится выбирать много блюд и пробовать все по чуть-чуть. Также в посте говорится, что любимая музыкальная группа артиста — Coldplay.
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Че ж я всё про себя-то и про себя? ))) Расширяемся!!!! ))))) 10 фактов о моём муже из цикла #википедиювпекло: ???? ???? 1. Гарик может проснуться, включить воду, чтоб начать умываться и опять уснуть ???? 2. Прозвище «Бульдог» (как это ни странно) появилось не в Comedy Club, а на канале Муз ТВ, когда он вёл программу «Три обезьяны» ???? 3. Гарик терпеть не может мятные жвачки и конфеты ???? 4. Гарик очень аккуратно и всегда точно по правилам ездит за рулём ???? 5. Любимая группа Гарика - “Coldplay” ???? 6. Гарик жить не может без почесушек по спине ))) ???? 7. Гарик любит мнооого разного поназаказывать в ресторане или через доставку еды, чтобы попробовать всего по чуть-чуть ???? 8. Когда Гарику нужно помыть только голову, он делает это в раковине ???? 9. Гарик не любит мужские гели для душа. Он любит всякие ванильки, миндальки и мандаринки ))) ???? 10. Гарик вообще не пьёт алкоголь. Может раз в год на Новый год или День рождения позволить себе 15 гр. шампанского или чайную ложку коньяка)))) #оооиятакже #неожидилаотбульдога #даёшьсемейныефактынапостоянку #гдеженщинаизметро ???????? Ну и традиционнейший вопрос: У вас совпадает что-то с @garikkharlamov? ????