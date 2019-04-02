Мэра Москвы попросили расширить метро ради толстых пассажиров

Московский активист предложил расширить эскалаторы и вагоны метро Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В приемную мэра Москвы Сергея Собянина пришло официальное письмо с просьбой расширить эскалаторы и вагоны метро для толстых людей. С таким требованием в мэрию обратился местный житель Максим Давыденко.

«Он [Давыденко] требует, чтобы московское метро было более бодипозитивным, а то эскалаторы узкие и в вагонах мало места», — передает telegram-канал Mash. Кроме того, он предложил поставить на станциях специальных «толкальщиков», чтобы «заталкивать» в вагоны не поместившихся пассажиров.

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