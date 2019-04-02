Мэра Москвы попросили расширить метро ради толстых пассажиров

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 21:32
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Станция «Маяковская» Московского метрополитена. Москва, метро, вагон метро, московский метрополитен, маяковская, вестибюль станции
Московский активист предложил расширить эскалаторы и вагоны метроФото: Владимир Андреев © URA.RU

В приемную мэра Москвы Сергея Собянина пришло официальное письмо с просьбой расширить эскалаторы и вагоны метро для толстых людей. С таким требованием в мэрию обратился местный житель Максим Давыденко.

«Он [Давыденко] требует, чтобы московское метро было более бодипозитивным, а то эскалаторы узкие и в вагонах мало места», — передает telegram-канал Mash. Кроме того, он предложил поставить на станциях специальных «толкальщиков», чтобы «заталкивать» в вагоны не поместившихся пассажиров.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила штрафовать людей с талией более 90 см, напоминает ИА FlashSiberia. Она подчеркнула, что, кроме штрафных мер, нужно прорабатывать вопрос качества пищи.

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