Лия Ахеджакова вступилась за актера Панина, назвавшего россиян уродцами

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 15:13
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Актриса заявила, что не любит, когда слова артистов становятся поводом для новостейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова вступилась за актера Алексея Панина, который назвал россиян «злобными уродцами». По мнению Ахеждаковой, актеров нужно «оставить в покое».

«Все новости сейчас о том, что не так сказал Леша Серебряков… как кто-то не так сказал, как это интерпретировать. Теперь за Панина взялись! Слушайте, прекратите это, прекратите», — цитирует слова Ахеджаковой «Национальная служба новостей». Артистка обратилась к критикам Панина, заявив, что у них еще будут ситуации, когда захочется ругаться и быть несправедливыми, но необходимо «оставить актеров в покое». Также Ахеджакова заметила, что очень не любит, когда информационным поводом для журналистских материалов становится заявление какого-то «мерзавца-артиста».

Ранее сообщалось, что скандальный актер назвал россиян самыми злыми людьми в мире и «злобными уродцами». Поводом для критики послужили негативные комментарии людей в связи со смертью заслуженной артистки России Натальи Крачковской и холодное отношение к благотворительной акции по сбору средств для тяжелобольного ребенка.

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