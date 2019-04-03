Лия Ахеджакова вступилась за актера Панина, назвавшего россиян уродцами

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова вступилась за актера Алексея Панина, который назвал россиян «злобными уродцами». По мнению Ахеждаковой, актеров нужно «оставить в покое».
«Все новости сейчас о том, что не так сказал Леша Серебряков… как кто-то не так сказал, как это интерпретировать. Теперь за Панина взялись! Слушайте, прекратите это, прекратите», — цитирует слова Ахеджаковой «Национальная служба новостей». Артистка обратилась к критикам Панина, заявив, что у них еще будут ситуации, когда захочется ругаться и быть несправедливыми, но необходимо «оставить актеров в покое». Также Ахеджакова заметила, что очень не любит, когда информационным поводом для журналистских материалов становится заявление какого-то «мерзавца-артиста».
Ранее сообщалось, что скандальный актер назвал россиян самыми злыми людьми в мире и «злобными уродцами». Поводом для критики послужили негативные комментарии людей в связи со смертью заслуженной артистки России Натальи Крачковской и холодное отношение к благотворительной акции по сбору средств для тяжелобольного ребенка.