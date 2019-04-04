Депутаты придумали наказание для родителей курящих детей

Депутаты Государственного совета Удмуртии предложили ввести штрафы для родителей, чьи дети курят. Размер денежного наказания составит от двух до трех тысяч рублей.
«Предлагается установить административный штраф на родителей или иных законных представителей в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей», — передает ТАСС. Сообщается, что инициативу поддержали большинство членов комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике. Вопрос о внесении законопроекта в Госдуму рассмотрят 22 апреля.
В конце 2014 года в Госдуму уже вносился проект закона, который предполагал наказания для родителей, чьи дети курят. Тогда таких родителей планировали штрафовать на сумму 1500-2000 рублей. Если же курящему подростку было больше 16 лет, то предлагалось взимать сумму 2000-3000 рублей с самого несовершеннолетнего. Однако в марте 2015 года Госдума отклонила этот законопроект.