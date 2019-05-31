У Стерлигова, предложившего казнить участников БДСМ-выпускного, арестовали счета

Счета Германа Стерлигова заблокировали из-за неуплаты налогов, сборов и пени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У предпринимателя Германа Стерлигова, который заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить, арестовали счета на сумму около 2 млн рублей.

Компанией «Стерлинг Групп», которой владеет бизнесмен, заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В связи с этим счета предприятия были заблокированы. «В том числе заблокировали и те средства, что принадлежат его благотворительном фонду „Общество древней письменности“, где Стерлингов является совладельцем», — пишет сайт Gazeta.SPb. Отмечается, что счета заморозили еще 19 мая из-за неуплаты налогов, сборов и пени, накопившихся с марта по май 2019 года. На момент публикации комментарий Стерлигова «URA.RU» получить не удалось.

Недавно в эфире программы на телеканале «НТВ» Стерлигов заявил, что участники БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке «заслуживают смерти». Однако православный бизнесмен подчеркнул, что в России «никто не будет казнить этих людей», так как «у нас безбожная страна, пропагандирующая мерзости».